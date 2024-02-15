Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью «Известиям», что Украина фактически выпала из СНГ, несмотря на то, что нормативные акты Содружества не предусматривают ее исключение.

СНГ — это платформа для сотрудничества между государствами-участниками в различных областях. РФ надеется, что Киев осознает преимущества, которые дает членство в СНГ, как это было до 2014 года.

Украина регулярно отказывалась от участия в различных соглашениях СНГ. С начала февраля она расторгла или приостановила участие в целом ряде документов.

Однако несмотря на это, она остается одним из трех государств-учредителей СНГ, наряду с Россией и Белоруссией. Статус страны-учредителя позволяет считать Украину частью СНГ.