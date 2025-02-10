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Россия не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД

Алексей Самохин

Москва не получала конкретных предложений, которые могли бы ее устроить, по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления Запада и Украины о возможном скором начале переговоров, дипломат отметил, что их следует рассматривать как попытку создать информационный фон, выгодный для Запада. Он подчеркнул, что российская сторона относится к таким заявлениям с реализмом.

«Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, которые учитывают законные интересы России, демонстрируют готовность устранить первопричины кризиса и признать новые реалии», — добавил Галузин.

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