Россия не получала конкретных предложений по Украине, заявили в МИД

Москва не получала конкретных предложений, которые могли бы ее устроить, по началу переговоров по Украине, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявления Запада и Украины о возможном скором начале переговоров, дипломат отметил, что их следует рассматривать как попытку создать информационный фон, выгодный для Запада. Он подчеркнул, что российская сторона относится к таким заявлениям с реализмом.

«Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, которые учитывают законные интересы России, демонстрируют готовность устранить первопричины кризиса и признать новые реалии», — добавил Галузин.