Россия и Запад готовят масштабный обмен заключенными

Россия и западные страны обсуждают возможность масштабного обмена заключенными, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитников.

По данным агентства, косвенным подтверждением подготовки к обмену является то, что некоторых заключенных уже вывезли из СИЗО и колоний в России. Москва может обменять журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного в России за шпионаж, Кевина Лика – гражданина Германии и России, признанного виновным в госизмене, а также американских граждан Пола Уилана и Марка Фогеля.

В свою очередь, Россия может добиваться выдачи Вадима Красикова, отбывающего пожизненное заключение в Германии, а также Владимира Дунаева и Романа Селезнева, осужденных в США за киберпреступления.

Детали возможного обмена пока не раскрываются.