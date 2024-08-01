Четверг, 1 августа, 2024

Россия и Запад готовят масштабный обмен заключенными

Автор: 7info7

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Россия и западные страны обсуждают возможность масштабного обмена заключенными, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правозащитников.

По данным агентства, косвенным подтверждением подготовки к обмену является то, что некоторых заключенных уже вывезли из СИЗО и колоний в России. Москва может обменять журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного в России за шпионаж, Кевина Лика – гражданина Германии и России, признанного виновным в госизмене, а также американских граждан Пола Уилана и Марка Фогеля.

В свою очередь, Россия может добиваться выдачи Вадима Красикова, отбывающего пожизненное заключение в Германии, а также Владимира Дунаева и Романа Селезнева, осужденных в США за киберпреступления.

Детали возможного обмена пока не раскрываются.

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