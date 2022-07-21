Россельхознадзор обнаружил нарушения в поставках молочной продукции в детские лагеря

Россельхознадзор выявил нарушения в семи из 22 образцов поставляемой в рязанские детские лагеря молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Специалисты Россельхознадзора с начала лета проверили продукцию, которая поставляется с оздоровительные центры и лагеря. В «молочке» определили заниженную пищевую ценность и наличие растительных жиров.

Как итог – почти треть продукции, поставляемой в детские лагеря, оказалась некачественной.

К поставщикам приняты соответствующие меры.