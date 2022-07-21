7info7

Россельхознадзор обнаружил нарушения в поставках молочной продукции в детские лагеря

Россельхознадзор выявил нарушения в семи из 22 образцов поставляемой в рязанские детские лагеря молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Специалисты Россельхознадзора с начала лета проверили продукцию, которая поставляется с оздоровительные центры и лагеря. В «молочке» определили заниженную пищевую ценность и наличие растительных жиров.

Как итог – почти треть продукции, поставляемой в детские лагеря, оказалась некачественной.

К поставщикам приняты соответствующие меры.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7