Росприроднадзор Рязанской области рассказал о качестве воды в Оке и её притоках

Росприроднадзор Рязанской области рассказал о результатах исследований проб воды из Оки и её притоков, отобранных в течение 2022 года.

Наблюдение за экологическим состоянием реки Оки и нескольких её притоков в городах Рязань и Касисмов проводили Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора вместе со специалистами рязанского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».

Пробы природной воды отбирались ниже по течению от мест выпусков стоков предприятий, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору: ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ООО «Ларта Гласс Рязань», МКП «Касимовсервис», ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рязанской области, АО «Рязаньрыбпром» и АО «Приока».

Во всех отобранных пробах обнаружили превышения ПДК загрязняющих веществ, включая железо общее, азот нитритов и медь.

Такие превышения могут свидетельствовать о том, что указанные организации недостаточно очищают сбрасываемые сточные воды, что приводит к ухудшению качества вод.

Управление надзорного ведомства объявило данным предприятиям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны водных объектов. Ситуация остаётся на контроле Управления.