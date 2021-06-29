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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, сколько пить летом, чтобы оставаться здоровыми и бодрымию

Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Все это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья (падение веса тела, увеличение вязкости крови, учащение пульса и дыхания, возникновение жажды и тошноты, сухость кожи и др.).

Зачастую это связано с обезвоживанием организма, который в условиях жаркой погоды очень быстро теряет жидкость, что требует своевременного пополнения её запасов. Поэтому в целях профилактики недостатка воды в организме специалисты Роспотребнадзора рекомендуют правильно организовать и соблюдать питьевой режим — пить больше жидкости (минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков, зелёного чая, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков,) избегать употребления сладких газированных напитков, энергетических и алкогольных напитков.

Идеальным средством утоления жажды считается все-таки чистая вода или несладкий зелёный чай. Хорошо утоляют жажду разведённые натуральные соки, особенно сок из сельдерея, лимонный сок, разведённый с водой в пропорции 1:10.

Также в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной температуры. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — 12-15°С. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление слегка солёной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), тех же самых соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Дневная норма количества воды, поступающей с пищей и питьём, должна составлять 2,5 л в сутки на человека, а при высокой температуре окружающей среды — 3,5 л. При средней физической работе потребление воды может достигнуть 4 л, а в условиях жаркого климата — 5 л в сутки.

Необходимое количество воды зависит не только от температуры и влажности окружающего воздуха, но также и от тяжести выполняемой работы. При тяжёлой работе на открытом воздухе необходимо 6-6,5 л питьевой воды в сутки.

Летом при температуре выше 20°С рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого проблемы с почками. Обильное питье в жару поможет организму не только поддержать баланс воды, но и избавиться от лишних солей, не давая, таким образом, жидкости задерживаться, вызывая отеки.