Роспотребнадзор признал все пензенские пляжи непригодными для купания

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Специалисты Управления Роспотребнадзора оп Пензенской области проверили городские пляжи. Результаты обследования опубликованы на официальном сайте ведомства.

Пляжи на Спутнике, микрорайоне ГПЗ-24, реке Вядь и на Барковке в плане обустройства готовы принять пензенцев. На остальных пляжах выявлены недочёты: не покрашены скамейки, раздевалки, нет контейнера для мусора, неприбранная территория.

Что касается проб воды, то все 10 водоёмов, на которых проходили рейды, не соответствуют нормам. В некоторых в воде выявлено превышение марганца и железа. Несколько водоёмов не прошли контроль по санитарно-химическим показателям.