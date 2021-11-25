Роспотребнадзор по Пензенской области отменил требование отстранять от работы непривитых сотрудников

В Пензенской области региональный Роспотребнадзор отменил требование отстранять от работы сотрудников без прививки. Такое решение принял главный санитарный врач области Михаил Перекусихин, сообщает портал “Пенза Обзор”.

Ранее в постановлении «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям» требовалось отстранить от работы или переводить на дистанционный режим сотрудников без прививки против коронавируса.

В новой редакции документа этот пункт изменили на «Усилить информационную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок».