Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе в Рязанской области

Пробы областное управление Роспотребнадзора отбирало 21 августа в Рязани, Рыбном, а также в Клепиковском и Рязанском районах.

Материал исследовали на содержание азота диоксида, сернистого ангидрида, формальдегида, взвешенных веществ, сероводорода, оксида углерода и мелкодисперстных взвешенных частиц.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» представил результаты исследований. По этим данным, атмосферный воздух соответствует требованиям СанПиН.

В Картасоново Рязанского района выявили превышение гигиенических нормативов по диоксиду азота 1,1 ПДК.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Рязанской области, усиленный ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха будет продолжен до нормализации обстановки.