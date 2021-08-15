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Воскресенье, 15 августа, 2021
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Роспотребнадзор: качественной питьевой водой обеспечены 88% населения Рязанской области

Елена Лобанова
Роспотребнадзор: качественной питьевой водой обеспечены 88% населения Рязанской области
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В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области заявили, что качественной питьевой водой обеспечены 88,7% населения. Соответствующие данные появились на сайте ведомства. 

По данным управления, только за первое полугодие специалисты исследовали 11 059 проб воды. Эксперты проверяли соответствие санитарно-техническим, микробиологическим и радиологическим нормам. 

Результаты показали, что 88,7% населения Рязанской области обеспечены качественной питьевой водой. 

Управление Роспотребнадзора вынесло 49 постановлений по факту подачи населению питьевой воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Общая сумма штрафов составила 579 000 рублей. Кроме того, ведомство подало 3 иска в суд.

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