Роспотребнадзор: качественной питьевой водой обеспечены 88% населения Рязанской области

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В управлении Роспотребнадзора по Рязанской области заявили, что качественной питьевой водой обеспечены 88,7% населения. Соответствующие данные появились на сайте ведомства.

По данным управления, только за первое полугодие специалисты исследовали 11 059 проб воды. Эксперты проверяли соответствие санитарно-техническим, микробиологическим и радиологическим нормам.

Результаты показали, что 88,7% населения Рязанской области обеспечены качественной питьевой водой.

Управление Роспотребнадзора вынесло 49 постановлений по факту подачи населению питьевой воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Общая сумма штрафов составила 579 000 рублей. Кроме того, ведомство подало 3 иска в суд.