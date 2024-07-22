Понедельник, 22 июля, 2024

«Роснефть» начала поставку катализаторов нового поколения

Автор: 7info 2

Опубликовано

Специалисты компании разработали новое поколение катализаторов гидроочистки бензиновых фракций. Первая партия катализаторов разработана на предприятии «РН-кат» и поставлена на нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» (предприятия «Башнефти», входят в НК «Роснефть»).

По сравнению с предыдущим поколением эксплуатационный цикл нового катализатора увеличился в 1,5 раза. Операционные затраты НПЗ «Башнефти» благодаря внедрению инновации сократятся на 18 %.

Разработка прошла испытание на базе научного института «Роснефти» в Новокуйбышевске и показала высокую активность в удалении сернистых и азотистых соединений.

Программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование высокоэффективных катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от поставок зарубежной продукции.

Производство нового поколения катализаторов гидроочистки бензиновых фракций подтверждает высокий потенциал импортонезависимости нефтеперерабатывающего кластера «Роснефти».

«Роснефть» начала поставку катализаторов нового поколения

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