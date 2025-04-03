Роскомнадзор разъяснил приказ о сборе данных в интернете

Роскомнадзор (РКН) разъяснил содержание нового приказа, опубликованного в среду, подчеркнув, что документ не предполагает отслеживания действий пользователей в интернете и не связан со сбором данных о посещении запрещённых сайтов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что основной целью приказа является актуализация правил противодействия DDoS-атакам.

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор якобы обязал операторов связи собирать информацию об устройствах пользователей, фиксировать их местоположение и учитывать использование VPN. Однако в РКН опровергли эту информацию.

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«Приказ Роскомнадзора не касается отслеживания действий пользователей и сбора данных о посещении запрещённых ресурсов», — заявили в ведомстве.

Документ регламентирует порядок, сроки, состав и формат предоставления операторами связи информации, которая позволяет идентифицировать сетевые адреса в различных регионах России. Эти данные необходимы для защиты инфраструктуры от кибератак.

Роскомнадзор уточнил, что информация о личных устройствах пользователей не собирается, так как она не требуется для противодействия киберугрозам.