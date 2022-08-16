Роскачество рассказывает о способах обмана водителей на заправках

Самая частая схема обмана — недолив горючего в бак. По словам экспертов, это практикуется большинством игроков топливного рынка.

Модифицированное программное обеспечение

Программа начинает действовать, когда оператор АЗС на кассовом аппарате наберёт определённую комбинацию символов. Управляется программа дистанционного. После смены операторы отключают программу, причём программа сама заметает следы своей работы. Потребитель, как правило, не замечает недолива, поскольку он составляет только 3-7% от объёма.

Недолив заправщиком

При заправке полного бака сотрудник может долго сцеживать капли, чтобы сработала автоматика отключения пистолета. В бак машины не попадает почти ничего, а цифры меняются вполне бодро. Лучше не доводить заправку от отсечки или прекращать сразу после первого срабатывания.

Дырявый шланг

На заправочном шланге может быть установлен клапан или может быть прокол в верхней части для подсасывания воздуха. Когда заправка окончена, внутри образуется столб из воздуха, удерживающий несколько сотен граммов топлива.

Корректировка погрешности колонки

Погрешность в измерении топлива может достигать 50 мл на каждые 10 литров. Наладчики новой бензоколонки на этапе установки могут изменить объём поршневой камеры в меньшую сторону, на те самые 50 мл. Масштабы воровства получаются поистине впечатляющими.

Начальник отдела защиты прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий дал рекомендации россиянам, как не дать себя обмануть на АЗС.