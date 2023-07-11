Росгвардия напомнила рязанцам о добровольной сдаче оружия на возмездной основе

Пресс-служба ведомства напоминает, что на территории Рязанской области действует программа, предусматривающая денежную компенсацию за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

За добровольную сдачу предусмотрена денежная компенсация в следующих размерах:

боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер – 5000 рублей.

Боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин – 7000 рублей.

Боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет – 10000 рублей.

Переносной зенитный ракетный комплекс – 15000 рублей.

Охотничье и спортивное огнестрельное оружие:

спортивное (только оружие с нарезным стволом) и охотничье (только огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом и огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) – 7000 рублей.

Спортивное (кроме оружия с нарезным стволом) и охотничье оружие (кроме огнестрельного длинноствольного с нарезным стволом и огнестрельного комбинированного (нарезного и гладкоствольного) длинноствольного, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами) – 5000 рублей.

Огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления – 2000 рублей.

Охотничье и спортивное пневматическое оружие – 1000 рублей.

Боеприпасы:

гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 миллиметров, ракеты, бомбы – 3000 рублей.

Выстрелы и снаряды калибром 45 миллиметров и менее – 500 рублей.

Патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 штуку – 20 рублей.

Взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания – 3000 рублей.

Взрывчатое вещество (за 1 грамм) – порох – 0,5 рублей.

Иное взрывчатое вещество – 30 рублей.

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) – 100 рублей.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) – 500 рублей.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 2000 рублей.

Газовое оружие – 2000 рублей.

Капсюль-воспламенитель, за 1 штуку – 2 рубля.

«Только с начала 2023 года за 14 добровольно сданных единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 2 единицы газового оружия, 2 единицы оружия ограниченного поражения, а также 14 патронов жители Рязанской области получили компенсацию на сумму более 80 тысяч рублей», – отметил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Сергей Данилов.

Ведомство напоминает, что нарушение гражданами правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему влечет уголовную ответственность (ст. 222 УК РФ) за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, за которые предусмотрена административная ответственность (ст. 20.10 КоАП РФ).

В соответствии со ст. 20.10 КоАП РФ в случае прекращения действия разрешения (лицензии) хранение оружия также считается незаконным. Однако лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное указанной статьей.