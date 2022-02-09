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Среда, 9 февраля, 2022

Роман Петряев обратился к рязанцам

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Роман Петряев обратился к рязанцам

7info
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Роман Петряев, возглавивший представительство правительства Рязанской области, обратился к рязанцам. Пост чиновник разместил в инстаграме.

С сегодняшнего дня я прекращаю полномочия заместителя председателя правительства Рязанской области. Позади более 4х лет работы на благо региона и его жителей. Да, не всегда было просто, но моей главной задачей было и останется служение нашему региону.⁣⁣⠀

⁣⁣Хотелось бы поблагодарить Губернатора Рязанской области за проявленное доверие и высокую оценку, всех коллег за совместную и плодотворную работу! А также благодарю жителей нашего региона! ⁣⁣⠀

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⁣⁣В свою очередь хочется пожелать региону процветания, развития, роста, ⠀а жителям — беречь себя и не болеть. Я уверен, у Рязанской области большие перспективы для развития региона! ⁣⁣⠀

⁣⁣Мой уход с поста зампредседателя связан с переходом на новую должность в представительство правительства Рязанской области.

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