Роман Петряев обратился к рязанцам

Роман Петряев, возглавивший представительство правительства Рязанской области, обратился к рязанцам. Пост чиновник разместил в инстаграме.

С сегодняшнего дня я прекращаю полномочия заместителя председателя правительства Рязанской области. Позади более 4х лет работы на благо региона и его жителей. Да, не всегда было просто, но моей главной задачей было и останется служение нашему региону.⁣⁣⠀

⁣⁣Хотелось бы поблагодарить Губернатора Рязанской области за проявленное доверие и высокую оценку, всех коллег за совместную и плодотворную работу! А также благодарю жителей нашего региона! ⁣⁣⠀

Реклама

⁣⁣В свою очередь хочется пожелать региону процветания, развития, роста, ⠀а жителям — беречь себя и не болеть. Я уверен, у Рязанской области большие перспективы для развития региона! ⁣⁣⠀

⁣⁣Мой уход с поста зампредседателя связан с переходом на новую должность в представительство правительства Рязанской области.