Роман Калинин возглавил Совет ректоров вузов Рязанской области

Руководителем Совета ректоров вузов Рязанской области избрали Романа Калинина, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кандидатуру ректора РязГМУ участники заседания поддержали единогласно.

Роман Калинин родился в Рязани 1 августа 1977 года. В 2000 году окончил с отличием лечебный факультет Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Комплексная оценка функционального состояния эндотелия у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при различных методах оперативного лечения». В 2011 году – профессор кафедры ангиологии, сосудистой и оперативной хирургии.

В 2011 году избран ректором Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. 7 февраля 2012 года утвержден в должности ректора университета.