7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Роман Калинин возглавил Совет ректоров вузов Рязанской области

7info

Руководителем Совета ректоров вузов Рязанской области избрали Романа Калинина, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кандидатуру ректора РязГМУ участники заседания поддержали единогласно.

Роман Калинин родился в Рязани 1 августа 1977 года. В 2000 году окончил с отличием лечебный факультет Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию на тему «Комплексная оценка функционального состояния эндотелия у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при различных методах оперативного лечения». В 2011 году – профессор кафедры ангиологии, сосудистой и оперативной хирургии.

В 2011 году избран ректором Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. 7 февраля 2012 года утвержден в должности ректора университета.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru