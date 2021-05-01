Рокотянская: На протяжении столетия Первомай – один из самых любимых праздников в нашей стране

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Опубликовано поздравление главы муниципального образования Юлии Рокотянской с Днем Весны и Труда.

Дорогие рязанцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем Весны и Труда!

На протяжении столетия Первомай – один из самых любимых праздников в нашей стране. Менялись его название и политическая ситуация, но одно оставалось неизменным – чувство всеобщего единения, созидания на благо Родины.

В этот день мы чествуем людей труда – тех, кто своим талантом, умением, мастерством вносит вклад в развитие нашего города, строит его настоящее. И как весна – время обновления, пробуждения природы от зимнего сна, так и с Днем Весны и Труда связаны наши надежды на перемены к лучшему, уверенность в завтрашнем дне, достойное будущее Рязани и рязанцев. Мы верим, что труд каждого будет востребован и оценен в родном городе, что традиции дедов и прадедов продолжит молодое поколение.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, достижения поставленных целей, успехов во всех начинаниях!