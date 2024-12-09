Российские войска продолжают наступательные действия в районе города Курахово в ДНР, где силы ВСУ оказались в так называемом «полукотле». Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил РИА Новости о текущей ситуации на этом участке фронта.

По его словам, российские подразделения активно зачищают позиции ВСУ в районе населённых пунктов Успеновка, Анновка и Весёлый Гай. В Успеновке российские войска форсировали реку Сухие Ялы и закрепились на южном берегу. Здесь они заняли ключевой опорный пункт, прикрывавший украинские позиции с тыла.

В Весёлом Гае зачистка практически завершена, на окраинах Анновки продолжаются интенсивные бои.

Курахово, расположенный примерно в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), представляет собой важный оперативный пункт. Этот город — крупнейший населённый пункт на юго-западе Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ. Его освобождение может открыть российским войскам путь к продвижению к западной границе ДНР.

«Огневой мешок» и стратегическая цель

Ранее сообщалось, что группировка ВСУ в этом районе попала в «огневой мешок». Этот термин используется для описания ситуации, когда противник оказывается под постоянным огневым воздействием с нескольких направлений, что существенно осложняет его манёвр и приводит к значительным потерям.

В целом, взятие Курахово имеет не только тактическое, но и стратегическое значение, так как позволяет укрепить контроль над юго-западной частью региона и подготовить плацдарм для дальнейших операций.