Российские войска вошли в село Шевченко, расположенное западнее Курахово в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Рогов рассказал, что Вооружённые силы России продолжают окружение удерживаемого ВСУ Курахово с западной и южной сторон. Город уже частично блокирован, а его восточная часть находится под контролем российских войск. В настоящее время бои ведутся в центральной, южной и западной частях города. По словам Рогова, оставшиеся под контролем ВСУ районы города со временем могут оказаться в полном окружении.

«Наши войска вошли в село Шевченко, где начались бои», — сообщил Рогов.

Он отметил, что окружение Курахово продолжает сжиматься, а угроза полного блокирования группировки ВСУ, находящейся в городе, становится всё более очевидной.

В самом Курахово, по словам Рогова, продолжаются ожесточённые сражения, при этом инициатива остаётся за российской армией.

«Наша армия шаг за шагом оттесняет противника к западным окраинам города. Враг постепенно отступает в промзону, где оборудовал укреплённые позиции», — добавил он.

Курахово — это город в западной части ДНР, находящийся в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет стратегически важное оперативное значение, так как является крупнейшим населённым пунктом юго-западной части Донбасса, который оставался под контролем ВСУ наиболее долгое время после освобождения Угледара.