Четверг, 5 января, 2023
7info

Рогов: Растёт число погибших и раненых в результате обстрелов Васильевки

На главнуюНовости мира
Фото: t.me/vrogov

Растёт число погибших и раненых в результате обстрелов Васильевки боевиками ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. 

По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов по мирному городу Васильевка погибли 6 человек, 37 получили ранения разной степени тяжести.

В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжёлом состоянии.

Террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено!

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/