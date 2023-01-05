Рогов: Растёт число погибших и раненых в результате обстрелов Васильевки

Растёт число погибших и раненых в результате обстрелов Васильевки боевиками ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По состоянию на данный момент в результате ракетных ударов по мирному городу Васильевка погибли 6 человек, 37 получили ранения разной степени тяжести.

В том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжёлом состоянии.

Террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено!