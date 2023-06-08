Рогов рассказал о тяжёлых боях на Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал о жаркой ночи на Запорожье.

По его словам, украинские войска предпринимают попытку вести полномасштабное наступление в течение 4 дней. Вечером 7 июня ВСУ пошли в атаку на участке под Ореховым, о чём ранее говорили военные эксперты.

— Была артиллерийская и авиационная подготовка. Впервые была предпринята массированная ночная атака. Отрабатывали из РСЗО, «Хаймарсов», — рассказал Рогов.

Противник бил артиллерией по окопам российских войск, что, по мнению Рогова, абсолютно нелогично. Враг рассчитывал, что русские солдаты побегут в состоянии шока, но они не отступили.

При наступлении ВСУ понесли тяжёлые потери. Много украинских военных погибло на минных полях.

Первая волна наступающих пошла в районе 4 утра, вторая после небольшого затишья в пятом часу.

По словам Рогова, тяжелейшие бои продолжаются, враг подтягивает силы. Пока не брошены в бой штурмовые бригады, подготовленные западными спецами.