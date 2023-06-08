Рогов рассказал о тяжёлых боях на Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал о жаркой ночи на Запорожье.
По его словам, украинские войска предпринимают попытку вести полномасштабное наступление в течение 4 дней. Вечером 7 июня ВСУ пошли в атаку на участке под Ореховым, о чём ранее говорили военные эксперты.
Противник бил артиллерией по окопам российских войск, что, по мнению Рогова, абсолютно нелогично. Враг рассчитывал, что русские солдаты побегут в состоянии шока, но они не отступили.
При наступлении ВСУ понесли тяжёлые потери. Много украинских военных погибло на минных полях.
Первая волна наступающих пошла в районе 4 утра, вторая после небольшого затишья в пятом часу.
По словам Рогова, тяжелейшие бои продолжаются, враг подтягивает силы. Пока не брошены в бой штурмовые бригады, подготовленные западными спецами.