Четверг, 8 июня, 2023
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Рогов рассказал о тяжёлых боях на Запорожье

7info
Фото: Минобороны РФ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Вести ФМ» рассказал о жаркой ночи на Запорожье.

По его словам, украинские войска предпринимают попытку вести полномасштабное наступление в течение 4 дней. Вечером 7 июня ВСУ пошли в атаку на участке под Ореховым, о чём ранее говорили военные эксперты.

— Была артиллерийская и авиационная подготовка. Впервые была предпринята массированная ночная атака. Отрабатывали из РСЗО, «Хаймарсов», — рассказал Рогов.

Противник бил артиллерией по окопам российских войск, что, по мнению Рогова, абсолютно нелогично. Враг рассчитывал, что русские солдаты побегут в состоянии шока, но они не отступили.

При наступлении ВСУ понесли тяжёлые потери. Много украинских военных погибло на минных полях.

Первая волна наступающих пошла в районе 4 утра, вторая после небольшого затишья в пятом часу.

По словам Рогова, тяжелейшие бои продолжаются, враг подтягивает силы. Пока не брошены в бой штурмовые бригады, подготовленные западными спецами.

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