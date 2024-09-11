Родственники погибшего в ДТП в Рязани 5-летнего мальчика не обсуждали компенсацию

Мать пятилетнего мальчика, погибшего в результате массового дорожно-транспортного происшествия на Московском шоссе Рязани, опровергла информацию о том, что она встречалась с родственниками водителя, устроившего аварию.

«Родители виновника просили о встрече за час до заседания суда, но мы не встречались и вопрос о материальной помощи не обсуждали, — заявила мама погибшего мальчика в беседе с „МК в Рязани“. — Мы не готовы об этом сейчас разговаривать, и никакие деньги не могут компенсировать нашу потерю».

5-летнего мальчика похоронили 10 сентября в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района. По словам очевидцев, на могилу погибшего ребенка принесли мячик, в который он все лето играл с соседскими мальчишками.

По данным ГИБДД, авария случилась в пятницу, 6 сентября, в 13 часов напротив дома № 21 по Московскому шоссе Рязани. 34-летний нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» врезался в «Ладу Калину» под управлением 30-летнего жителя Рязанского района. После удара «Калина» столкнулась с «Ладой Вестой» 57-летнего жителя города Рязани.

Пострадали водитель «Калины», 5-летний пассажир, 63-летняя пассажирка «Весты». Ребёнка доставили в реанимацию, в течение суток маленький пациент скончался.