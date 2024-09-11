Среда, 11 сентября, 2024

Погибшего в ДТП на Московском шоссе 5-летнего мальчика похоронили под Рязанью

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/gibdd062

В посёлке учхоза Стенькино Рязанского района похоронили 5-летнего мальчика, получившего смертельные травмы в ДТП на Московском шоссе Рязани.

По данным портала Ya62.ru, похороны прошли во вторник, 10 сентября. С ребёнком прощались на центральной площади посёлка, пришли практически все местные жители, было очень много народу.

По словам очевидцев, на могилу погибшего ребенка принесли мячик, в который он все лето играл с соседскими мальчишками.

По данным ГИБДД, авария случилась в пятницу, 6 сентября, в 13 часов напротив дома № 21 по Московскому шоссе Рязани. 34-летний нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» врезался в «Ладу Калину» под управлением 30-летнего жителя Рязанского района. После удара «Калина» столкнулась с «Ладой Вестой» 57-летнего жителя города Рязани.

Пострадали водитель «Калины», 5-летний пассажир, 63-летняя пассажирка «Весты». Ребёнка доставили в реанимацию, в течение суток маленький пациент скончался.

Погибшего в ДТП на Московском шоссе 5-летнего мальчика похоронили под Рязанью
Константин Никулин в суде, фото: прокуратура Рязанской области

За рулём автомобиля находился Константин Никулин, сын адвоката Романа Никулина. По словам юриста, его сын редко употребляет алкоголь, так как занимается спортом. Спиртное ему налили знакомые девушки, к которым он приехал отметить день рождения.

По решению суда, Никулин-младший отправлен в СИЗО на 2 месяца. Адвокат заявил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего ребёнка.

Ранее мать погибшего мальчика попросила откликнуться очевидцев аварии.

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