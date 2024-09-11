Погибшего в ДТП на Московском шоссе 5-летнего мальчика похоронили под Рязанью

В посёлке учхоза Стенькино Рязанского района похоронили 5-летнего мальчика, получившего смертельные травмы в ДТП на Московском шоссе Рязани.
По данным портала Ya62.ru, похороны прошли во вторник, 10 сентября. С ребёнком прощались на центральной площади посёлка, пришли практически все местные жители, было очень много народу.
По словам очевидцев, на могилу погибшего ребенка принесли мячик, в который он все лето играл с соседскими мальчишками.
По данным ГИБДД, авария случилась в пятницу, 6 сентября, в 13 часов напротив дома № 21 по Московскому шоссе Рязани. 34-летний нетрезвый водитель автомобиля «Мазда» врезался в «Ладу Калину» под управлением 30-летнего жителя Рязанского района. После удара «Калина» столкнулась с «Ладой Вестой» 57-летнего жителя города Рязани.
Пострадали водитель «Калины», 5-летний пассажир, 63-летняя пассажирка «Весты». Ребёнка доставили в реанимацию, в течение суток маленький пациент скончался.
За рулём автомобиля находился Константин Никулин, сын адвоката Романа Никулина. По словам юриста, его сын редко употребляет алкоголь, так как занимается спортом. Спиртное ему налили знакомые девушки, к которым он приехал отметить день рождения.
По решению суда, Никулин-младший отправлен в СИЗО на 2 месяца. Адвокат заявил о готовности выплатить компенсацию семье погибшего ребёнка.
Ранее мать погибшего мальчика попросила откликнуться очевидцев аварии.