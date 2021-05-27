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Четверг, 27 мая, 2021
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Родственница сбитого на пешеходном переходе рязанца задала вопросы администрации

7info
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Родственница сбитого в Рязани 60-летнего мужчины опубликовала пост в соцсети, в котором задала несколько вопросов городской администрации.

ДТП произошло вечером 26 мая в Южном промузле. Рязанца на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ВАЗ-2115 под управлением 37-летнего водителя.

У пострадавшего серьёзные травмы – открытый перелом обеих ног, черепно-мозговая травма, сломаны рёбра. Пациент в реанимации. 

– Переход не освещается, множество машин «летают» там, – написала рязанка.

Она отметила, что водители даже не подозревают о наличии перехода, между тем там находятся дачные кооперативы. 

– Когда будет порядок, когда наша администрация начнёт следить за этим. К кому обращаться за помощью!? – задаёт вопрос женщина. – Когда вы начнёте следить за порядком?

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