Родственница сбитого на пешеходном переходе рязанца задала вопросы администрации

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Родственница сбитого в Рязани 60-летнего мужчины опубликовала пост в соцсети, в котором задала несколько вопросов городской администрации.

ДТП произошло вечером 26 мая в Южном промузле. Рязанца на нерегулируемом пешеходном переходе сбил ВАЗ-2115 под управлением 37-летнего водителя.

У пострадавшего серьёзные травмы – открытый перелом обеих ног, черепно-мозговая травма, сломаны рёбра. Пациент в реанимации.

– Переход не освещается, множество машин «летают» там, – написала рязанка.

Она отметила, что водители даже не подозревают о наличии перехода, между тем там находятся дачные кооперативы.