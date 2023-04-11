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Вторник, 11 апреля, 2023
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Родные сообщили о возвращении из плена мобилизованных ярославцев

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Ярославцы рассказали о возвращении из украинского плена пропавших в зоне спецоперации мобилизованных, сообщил 76.RU.

Минобороны сообщило накануне о возвращении в Россию 106 военнослужащих.

Супруга 32-летнего бойца из Ростова Великого рассказала о радостной новости.

«Он позвонил и говорит: «Валюшка, меня обменяли». Я говорю: «Не верю, ты врешь». «Только что обмен произошел, обменяли, мы сейчас в Москву полетим на самолете», — пояснила женщина.

Мужчина отметил, что с ним едет еще один мобилизованный из Ярославской области.

Уполномоченный по защите прав человека Сергей Бабуркин подтвердил освобождение пятерых жителей Ярославской области.

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