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Среда, 7 апреля, 2021
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Родившая от 13-летнего любовника россиянка получила срок

Никита Брыкин

В городе Березники Пермского края суд вынес приговор 32-летней женщине, которую признали виновной в интимной жизни с подростком, пишет портал «59.ru».

Сообщается, замужней женщине приглянулся друг ее сына, которому на тот момент было 12 лет. Его родственники пояснили, что злоумышленница заставила ребенка заниматься с ней сексом. Так, она угрожала мальчику покончить с собой и шантажировала тем, что все расскажет его матери. В итоге их связь продолжалась два года.

В какой-то момент школьник решил полностью заблокировать любовницу, которая переехала в Пермь. Однако женщина стала названивать его матери. Вскоре ребенок рассказал о романе с родственницей друга. После этого его родители поспешили обратиться в полицию.

Выяснилось, что женщина успела родить от юного любовника. Сейчас ребенка воспитывают муж осужденной и бабушка.

Отметим, что женщина проведет в колонии общего режима один год и восемь месяцев.

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