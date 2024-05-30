Четверг, 30 мая, 2024

Родители-педофилы убеждали школьницу, что «такое есть в каждой семье»

Автор: 7info

Опубликовано

Image by Nino Carè from Pixabay

В Москве произошёл ужасный случай: в течение шести лет мать и её сожитель издевались над своей дочерью-школьницей. Всё началось, когда девочка пошла в первый класс. Тогда мужчина ещё считался другом семьи, пишет «Московский комсомолец».

Однажды вечером, когда матери не было дома, мужчина надругался над девочкой. Он объяснил ей, что это нормально в семье. Однако девочка рассказала всё маме. Женщина решила не обращаться в полицию, а серьёзно поговорить со своим партнёром и попросила его больше не совершать подобных действий с ребёнком.

Вскоре ситуация повторилась, и женщина решила присоединиться к своему партнёру и продолжила развращать свою дочь. Пара каждый раз объясняла девочке, что её очень любят в семье, и такие ласки — это нормально.

В октябре 2022 года партнёр матери девочки установил отцовство в отношении несовершеннолетней школьницы. С тех пор сексуальная агрессия с их стороны только возросла. Со временем ребёнок начал понимать, что стал игрушкой в руках взрослых. Девочка сопротивлялась воле родителей, те удерживали её, закрывали рот подушкой и совершали половой акт.

Находясь в безвыходном положении, школьница решилась рассказать о действиях родителей бабушке. Шокированная женщина после разговора с ребёнком поспешила пойти в полицию и написала заявление на свою дочь и её мужа. Супруги были задержаны.

По поведению девочки вне дома нельзя было понять, что происходит. Она была жизнерадостной, активной, занималась боксом, каталась на роликах. Родители расстраивались из-за её низкой успеваемости и просили бабушку с дедушкой помочь подтянуть знания по некоторым предметам.

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