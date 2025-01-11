Российские Вооружённые Силы провели массированный удар по объектам военной и критической инфраструктуры на территории Украины. Среди прочих целей была поражена инфраструктура в Кривом Роге — родном городе действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет aif.ru
По словам координатора пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева, два удара были нанесены по району «95-й квартал», где ранее проживал Зеленский. «Кривой Рог — два прилёта, но пока без конкретики. Ориентировочно в район, где когда-то жил Зеленский», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Кроме того, удары пришлись по военным аэродромам в Кировограде и Николаевской области. В Кременчуге ракеты попали, предположительно, в склады автосборочного завода.
Наступление на Донецком направлении
Российские войска прорвали оборонительные рубежи ВСУ в Донецкой Народной Республике и продвинулись вплотную к границам Днепропетровской области. До них осталось менее пяти километров.
Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщил РИА Новости, что в Киеве растёт паника из-за происходящего. ВСУ в срочном порядке пытаются возвести оборонительные укрепления в районе сёл Богатырь и Алексеевка, расположенных западнее Курахова.
29 украинских десантников сдались в плен
В Волчанске Харьковской области, где продолжаются ожесточённые бои, в плен к российским войскам попали 29 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко.
Солдаты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались провести контратаку, но она завершилась неудачей. Часть украинских военнослужащих была уничтожена, а остальные предпочли сдаться, не желая продолжать сражаться за киевский режим.
ПВО РФ сбили 85 украинских беспилотников
За минувшую ночь подразделения противовоздушной обороны РФ сбили 85 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Согласно заявлению ведомства, 31 дрон был уничтожен над акваторией Чёрного моря, 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — в Тамбовской области, и по одному над территориями Крыма и Курской области.