Российские Вооружённые Силы провели массированный удар по объектам военной и критической инфраструктуры на территории Украины. Среди прочих целей была поражена инфраструктура в Кривом Роге — родном городе действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет aif.ru

По словам координатора пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева, два удара были нанесены по району «95-й квартал», где ранее проживал Зеленский. «Кривой Рог — два прилёта, но пока без конкретики. Ориентировочно в район, где когда-то жил Зеленский», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Кроме того, удары пришлись по военным аэродромам в Кировограде и Николаевской области. В Кременчуге ракеты попали, предположительно, в склады автосборочного завода.