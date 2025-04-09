РНПК запустила серию экологических мероприятий-2025

В Окском биосферном заповеднике состоялась областная научно-практическая конференция школьников «Сохранение природного и культурного наследия». Организаторами выступили сотрудники заповедника и активисты экологического объединения «Хозяин Мещеры». Поддержку мероприятию оказала Рязанская нефтеперерабатывающая компания — структурное подразделение нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти».

Юные участники представили собственные исследования по темам, связанным с природоохранной деятельностью и изучением родного края. В числе докладов — работа о происхождении названия города Рязань, проекты по изучению следов диких животных, влияние бытовых отходов, в том числе батареек, на здоровье человека и состояние окружающей среды. Обсуждались и социальные вопросы, в частности, пути решения проблемы бездомных животных.

Сотрудники заповедника высоко оценили представленные работы, дали рекомендации по доработке проектов, а также отметили участников с наиболее глубоким подходом к теме. Для многих школьников это стало первым опытом публичных выступлений в научной среде.

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После конференции для ребят провели экскурсию по журавлиному питомнику, где содержатся представители семи редких видов, занесенных в Красную книгу. В рамках эколого-просветительской инициативы дети сотрудников Рязанской НПК вручили сотрудникам заповедника кормушки, изготовленные своими руками. Акция прошла в рамках конкурса «Покорми птиц», организованного на предприятии.

Экологическое просвещение молодежи и участие в сохранении природы входят в число приоритетов корпоративной политики «Роснефти». Рязанская НПК уже более 25 лет сотрудничает с Окским заповедником, оказывая системную поддержку в его развитии. За это время предприятие помогло отремонтировать визит-центр и музей, профинансировало научные издания, а также закупку оборудования — моторных лодок, снегоходов, беспилотников, необходимых для мониторинга и охраны территории.

Кроме того, предприятие и заповедник регулярно организуют экологические уроки и выездные мероприятия для школьников и студентов. В ходе таких встреч молодежь знакомится с природным разнообразием региона и посещает питомники, где выращивают редкие виды журавлей и зубров.