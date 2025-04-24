РНПК провела субботник на улице Фёдора Полетаева в Рязани

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») продолжают серию патриотических мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Очередной субботник прошел на улице, названной в честь Героя Советского Союза и Национального героя Италии — Фёдора Полетаева.

В течение недели работники предприятия приводили в порядок территорию вдоль улицы: расчищали зелёные зоны от мусора и сухостоя, очищали обочины и пешеходные дорожки от пыли и грязи, окрашивали бордюры. Мероприятие стало частью масштабной инициативы по благоустройству памятных мест, связанных с историей войны.

Фёдор Полетаев — уроженец Рязанской области, участвовавший в итальянском движении Сопротивления. В феврале 1945 года он погиб в районе Канталупо, вызвав огонь на себя, чтобы спасти боевых товарищей. В его честь названа улица в Рязани, где и прошёл субботник.

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Это уже третий подобный выход на уборку территории, организованный коллективом Рязанской НПК. Первый прошел в поселке Никуличи — у мемориала, посвящённого сельчанам, не вернувшимся с войны. Второй — в районе памятника лётчикам, погибшим в декабре 1941 года. Это место не имеет официального статуса воинского захоронения, но сотрудники завода взяли его под своё попечительство.

В рамках патриотической программы сотрудники предприятия проводят не только субботники. В Рязанском колледже электроники нефтепереработчики организовали «урок мужества». В формате открытого дискуссионного клуба студенты, преподаватели и участники «Движения первых» обсудили фильм «Дорога домой». В мероприятии приняли участие более 100 человек.

Отдельное внимание уделяется диалогу поколений. В Рязанском государственном радиотехническом университете прошёл тематический урок «Связь поколений». Перед студентами выступил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Зайцев — один из тех, кто в послевоенные годы принимал участие в строительстве Рязанского НПЗ. Его рассказ о трудовом подвиге фронтовиков вызвал живой интерес у слушателей.

Патриотическая работа предприятия продолжается. Совместно со студентами профильной кафедры «Химическая технология» РГРТУ и учащимися «Роснефть-класса» школы № 43 работники НПК примут участие в ежегодной акции «Диктант Победы». Молодые специалисты завода поздравят ветеранов, передадут подарки и пригласят на праздничный концерт, который состоится 5 мая.

В ближайших планах — закладка городской Аллеи Славы. Здесь появятся новые деревья и кустарники, высаженные в честь героев войны. А накануне 9 мая на территории всех площадок предприятия по традиции поднимут флаги Победы — в знак памяти и благодарности тем, кто подарил мирное небо над головой.