РНПК помогла рязанским школьникам совершить экологические экспедиции

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», помогла волонтёрскому отряду «Хозяин Мещеры» школы №47 Рязани совершить три экологические экспедиции. Ребята побывали на реке Проня, в селе Агро-Пустынь Рязанского района, усадьбе Зимино Захаровского района.

Юные экологи провели наблюдения, помогли в восстановлении дендрария, убрали мусор.

По словам руководителя отряда, участники выезжают на Проню не в первый раз. Во время летнего практикума школьники делают биоиндикацию воды в реке.

– Нашим ребятам интересно делать замеры, определять качество и наблюдать за микроорганизмами в воде, – отметил руководитель.

В этот раз во время поездки на реку школьники убрали более двадцати мешков с мусором, оставленным туристами.

В селе Старое Зимино школьники очистили парк усадьба XIX века, принадлежавшей дворянской семье Желтухиных, от кленовой, черемуховой поросли и сухостоя.

Школа №47 стоит на улице Великанова в Рязани. Ученики ищут информацию о месте рождения героя Гражданской войны, его учёбы. На стене усадьбы экологи обнаружили мемориальную доску с фамилией Великанова Михаила Дмитриевича, родившегося в этом селе.

– Вот так случайность поставила точку в одном из наших исследовательских проектах, – отметили волонтёры.

Рязанская НПК поддерживает инициативы юных волонтеров с 2011 года. За годы сотрудничества проведено несколько природоохранных и волонтерских проектов, направленных на защиту природы и сохранение памяти знаменитых земляков.