РязГМУ им. Павлова отметил 80-летие

От имени главы региона Павла Малкова с юбилеем вуз поздравил руководитель аппарата губернатора и правительства региона Роман Цуканов.

Он отметил, что перед Рязанской областью стоит задача вывести медицину на качественно новый уровень:

Но все это не имеет смысла без компетентных специалистов. Рязанской области очень повезло: у нас есть профильный вуз.

В видеообращении руководство и студентов медуниверситета поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что студенты РязГМУ много лет стоят на страже здоровья жителей своего региона и пациентов из разных стран мира.

Уверен, что университет будет и дальше динамично развиваться, внедрять прогрессивные технологии, вдохновлять будущие поколения медицинских специалистов и делать мир лучше. Желаю всем выпускникам и студентам университета, всему профессорско-педагогическому составу здоровья, успехов в научной деятельности, работе и учебе, – сказал министр.

Поздравительные слова прозвучали и от директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении минздрава РФ Людмилы Летниковой.

Гостям мероприятия вручили поощрения минздрава РФ, региональные и вузовские награды, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.