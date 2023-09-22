Пятница, 22 сентября, 2023
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РязГМУ им. Павлова отметил 80-летие

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Фото: правительство Рязанской области

От имени главы региона Павла Малкова с юбилеем вуз поздравил руководитель аппарата губернатора и правительства региона Роман Цуканов.

Он отметил, что перед Рязанской областью стоит задача вывести медицину на качественно новый уровень:

Но все это не имеет смысла без компетентных специалистов. Рязанской области очень повезло: у нас есть профильный вуз.

В видеообращении руководство и студентов медуниверситета поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что студенты РязГМУ много лет стоят на страже здоровья жителей своего региона и пациентов из разных стран мира.

Уверен, что университет будет и дальше динамично развиваться, внедрять прогрессивные технологии, вдохновлять будущие поколения медицинских специалистов и делать мир лучше. Желаю всем выпускникам и студентам университета, всему профессорско-педагогическому составу здоровья, успехов в научной деятельности, работе и учебе,

– сказал министр. 

Поздравительные слова прозвучали и от директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении минздрава РФ Людмилы Летниковой.  

Гостям мероприятия вручили поощрения минздрава РФ, региональные и вузовские награды, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

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