РязГМУ им. Павлова отметил 80-летие

От имени главы региона Павла Малкова с юбилеем вуз поздравил руководитель аппарата губернатора и правительства региона Роман Цуканов.
Он отметил, что перед Рязанской областью стоит задача вывести медицину на качественно новый уровень:
В видеообращении руководство и студентов медуниверситета поздравил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что студенты РязГМУ много лет стоят на страже здоровья жителей своего региона и пациентов из разных стран мира.
Поздравительные слова прозвучали и от директора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении минздрава РФ Людмилы Летниковой.
Гостям мероприятия вручили поощрения минздрава РФ, региональные и вузовские награды, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.