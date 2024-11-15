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Рязаньстат: в регионе 10% населения приверженцы ЗОЖ и правильного питания

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

84% жителей Рязанской области знают, что сбалансированное питание, соблюдение режима питания и активная жизнь — основа здоровья, долголетия и красивой фигуры. Об этом сообщает Рязаньстат.

С точки зрения ВОЗ, при правильном питании человеку в сутки необходимо выпивать 1 литр воды, съедать 400 гр овощей и фруктов и ограничивать потребление калорийных продуктов и соусов.

Ежедневно нормы питьевого режима выполняют 39% рязанцев, по овощам и фруктам — 14%, 18% не используют кетчупы, в рационе 25% отсутствует майонез, 45% предпочитают птицу или нежирные сорта мяса.

Утро с завтрака начинает 91% жителей области, горячую пищу каждый день употребляют 83%. При этом в течение года 2 из 5 рязанцев посещают фастфуд, каждый пятый — рестораны, каждый третий заказывает доставку готовой еды.

Всего же в регионе активных приверженцев ЗОЖ и правильного питания — 10% населения. У 37% рязанцев нормальный индекс массы тела, и это второй результат в ЦФО после г. Москвы.

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