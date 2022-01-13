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Четверг, 13 января, 2022
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Рязаньстат проведет в Касимове выборочное наблюдение.

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

С 17 января по 6 февраля Федеральная служба государственной статистики проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

Цель опроса — получение статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семьи, участие семей в социальных программах и другое.

В Касимове опрос пройдет по следующим адресам:

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ул. Илюшкина, 51;

ул. Федоровой, 20, 22;

ул. Нариманова, 16;

пл. Чижова, 8, 8-Г, 12-Б, 12-В;

ул. 50 лет СССР, 9, 18.

Работники Рязаньстата должны иметь при себе служебное удостоверение, сообщила пресс-служба администрации Касимова.

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