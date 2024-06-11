Рязаньстат назвал число жителей Рязанской области

1,08 млн человек живет в Рязанской области. Это чуть больше, чем в Калужской области и в 2 раза больше, чем в Севастополе, сообщает Рязаньстат.

Площадь территории — 39,6 тыс кв км — в 1,5 раза превышает Белгородскую область. Плотность населения 27 человек на 1 кв км, что в ЦФО сравнимо с Тамбовской областью, но в 2 раза меньше, чем в Белгородской.

Средний возраст рязанцев — 43,5 года. Это третий показатель в ЦФО после 44 лет в Тамбовской и Тульской областях. Ожидаемая продолжительность жизни — 73 года, как и в среднем по России. На каждую тысячу мужчин в Рязанской области приходится 1,2 тыс женщин. Такое же соотношение в Курской области.

55,3% населения старше 15 лет занято в региональной экономике и каждый третий работает на высокопроизводительных рабочих местах. Это выше среднего показателя по ЦФО на 2 процентных пункта.