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Общество

Рязанскую студентку приняли в Ассоциацию художников ботанического искусства

Анастасия Мериакри

Студентка Рязанского технологического колледжа Полина Кулакова стала первой рязанкой, принятой в Ассоциацию художников ботанического искусства. Об этом сообщает министерство образования Рязанской области.

Полина получает образование по специальности «Дизайн» и увлекается ботанической иллюстрацией. Девушка создаёт уникальные вышивки на сумках и пишет маслом. Её работы регулярно выставляются в Рязани.

Вступление Полины в международное сообщество художников ботанического искусства стало значимым событием для всего региона, ведь никто до нее не становился членом ассоциации. Здесь занимаются популяризацией ботанического искусства, активно взаимодействуют с многочисленными музеями, выставками и галереями. 

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Рязанскую студентку приняли в Ассоциацию художников ботанического искусства Полина Кулакова стала первой рязанкой, принятой в Ассоциацию. Девушка создаёт уникальные вышивки на сумках и пишет маслом.
Рязанскую студентку приняли в Ассоциацию художников ботанического искусства Полина Кулакова стала первой рязанкой, принятой в Ассоциацию. Девушка создаёт уникальные вышивки на сумках и пишет маслом.
Рязанскую студентку приняли в Ассоциацию художников ботанического искусства Полина Кулакова стала первой рязанкой, принятой в Ассоциацию. Девушка создаёт уникальные вышивки на сумках и пишет маслом.

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