Рязанскую область презентовали в Пекине

В столице Китайской Народной Республики городе Пекине состоялась презентация Рязанской области. Возможности региона представил Губернатор Павел Малков, сообщает сайт правительства региона.

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым находится с официальным визитом в Китайской Народной Республике. Презентация региона стала ключевым событием деловой программы. О ее проведении в Пекине были достигнуты договоренности в рамках предыдущей бизнес-миссии Рязанской области в КНР, которая состоялась в апреле текущего года. Мероприятие состоялось при поддержке Посольства и Торгового представительства РФ в КНР.

В ходе презентации Рязанской области Губернатор рассказал об основных направлениях развития региона, главных достижениях в реальном секторе экономики, социальной сфере, о приоритетах работы с инвесторами и проектах, которые успешно реализуются, инфраструктуре для бизнеса. Особое внимание Павел Малков уделил инфраструктурным возможностям Рязанского региона в реализации совместных проектов, в том числе создании современных производств, а также планам развития экспорта.

«Китай наш основной внешнеэкономический партнер. В 2023 году нарастили экспорт более чем на 30% и в целом очень серьезно активизировали взаимодействие, — сказал Павел Малков в своем комментарии после презентации. — Полгода назад приезжали в КНР с основной задачей — увеличение экспорта рязанских товаров на китайский рынок. Работу в этом направлении продолжаем в нынешней поездке. Дальше будем уверенно наращивать темпы сотрудничества в самых разных сферах. Мы прекрасно понимаем, что здесь огромный рынок и огромная потребность в целом ряде товаров, которые производятся на территории Рязанской области. Презентация Рязанской области в Пекине поможет китайским потенциальным бизнес-партнерам больше узнать о нашей продукции, возможностях, которыми мы располагаем для реализации совместных проектов. Мы ожидаем роста по всем направлениям нашего сотрудничества».

Губернатор отметил, что в рамках презентации был подписан меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и китайской провинцией Гуйчжоу. Планируется сотрудничество по различным направлениям: от экономического взаимодействия до культуры и туризма. В настоящее время ведутся переговоры о локализации нескольких китайских производств на территории Рязанской области, в том числе по производству автозапчастей. «Все эти проекты находятся в высокой степени готовности. В целом мы уверены в том, что они будут реализованы, несмотря на все сложности. Это конкретные востребованные производства, проекты их создания позже мы презентуем вместе с китайскими коллегами», — добавил Павел Малков.

В рамках презентации была организована выставочная экспозиция, на которой в разных форматах были продемонстрированы история и культура региона, экономический, инвестиционный, туристический потенциал, а также ведущие предприятия и их продукция. В частности, компании радиоэлектронной промышленности, ИТ-сферы, фармацевтические производства, производители строительных материалов, натуральной кожи, канцелярских товаров, продуктов питания, электронных устройств для систем электроснабжения, изделий для рыболовной отрасли, косметологии. Участники выставки смогли также познакомиться с гастрономическими брендами Рязанской области.