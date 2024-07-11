Четверг, 11 июля, 2024

Рязанскую область посетило более 550 тысяч туристов

Автор: Кристина Аманн

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В 2023 года Рязанскую область посетило 554 тысячи туристов. Это на 37 тысяч больше, чем в 2022-ом. Об этом сообщает Рязаньстат.

Чаще всего туристы приезжали на три ночи. 85% останавливались в гостиницах. 59% жили в Рязани, 37% — в районах области, 4% — в Касимове, Сасово и Скопине.

В регионе работает 113 гостиниц, 48 из которых отнесены к категории 3 и 4 звезд. Треть расположены в сельской местности, 28 — в Рязани.

Отмечается, что по итогам пяти месяцев Рязанская область занимает 3 место в ЦФО после Тверской и Ярославской областей без учета московского региона.

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