Рязанскую область посетил полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев

24 октября Рязанскую область с рабочим визитом посетил Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Вместе с губернатором Павлом Малковым он осмотрел объекты экономики и социальной сферы региона.

Игорь Щёголев и Павел Малков посетили Ряжский авторемонтный завод, современное, хорошо оснащённое предприятие по производству коммунальной техники. Завод успешно конкурирует как с российскими, так и с зарубежными компаниями. В настоящее время предприятие выпускает 130 моделей и их модификаций. Производство полного цикла.

Также в рамках визита в Ряжский муниципальный округ полпред и губернатор посетили физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман», на базе которого работает спортивная школа. В школе занимаются более 330 человек. В комплексе есть бассейн, универсальный спортивный зал, гимнастический и тренажёрный залы, залы для единоборств. На территории предусмотрены открытые площадки для пляжного волейбола и баскетбола. Воспитанники спортивной школы принимают участие во Всероссийских соревнованиях, чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа.