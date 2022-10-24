Рязанскую ИК-2 посетила зампред областного правительства Юлия Швакова

В исправительной колонии №2 УФСИН по Рязанской области побывала заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова.

Во встрече участвовали министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров, первый замминистра экономразвития Нина Соломонова, министр здравоохранения Александр Пшенников, замминистра образования и молодёжной политики Сергей Хлыстов, замглавы администрации муниципального образования города Рязань Михаил Ромодин, председатель Совета муниципальных образований Рязанской области Александр Шаститко и директор Центра закупок Рязанской области Юлия Косыч.

Сопровождали гостей начальник УФСИН Александр Комков, его заместитель Геннадий Горелкин, начальник ИК-2 УФСИН Максим Овечкин.

Государственные и муниципальные заказы – одно из главных направлений работы по трудовой адаптации осуждённых. Создание для них возможности приобретать новые трудовые навыки – важная задача для уголовно-исполнительной системы, – отметил начальник УФСИН.

Посетители осмотрели выставку изготавливаемой продукции учреждениями Рязанской области. Ассортимент продукции широк – садово-парковая мебель, уличные ограждения, спортплощадки, детское игровое оборудование, офисная мебель, тара для сбора ТКО, мягкий инвентарь, ассортимент рабочей спецодежды. Всё это производится как для нужд госвласти и органов местного самоуправления, так и для коммерческих заказчиков, – рассказал Геннадий Горелкин.

Гостей впечатлили изделия, сделанные руками осуждённых – шахматы, резные нарды и предметы домашнего обихода из дерева, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН.

Посетители посмотрели, как организован труд осуждённых, побывали в швейном цехе, на производстве пластиковых окон и в пекарне учреждения.

Участники встречи обсудили взаимодействие в изготовлении продукции для нужд государственных и муниципальных организаций Рязани и области.

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