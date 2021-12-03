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Пятница, 3 декабря, 2021
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Рязанскому общепиту продлили запрет на работу в ночное время до 13 декабря

Александр Ильин

В Рязани для предприятий общественного питания продлили запрет на работу в ночное время до 13 декабря 2021 года, сообщает опергруппа региона. 

Изменения в Распоряжение 70-рг об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19, внёс губернатор Любимов в пятницу, 3 декабря. 

Кроме того, по 27 декабря продляется самоизоляция для рязанцев старше 60 лет. Другие ограничительные меры по-прежнему продолжают действовать в регионе. 

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Вместе с этим власти разрешили гражданам посещать продуктовые магазины и аптеки в ТЦ и ТРЦ без QR-кода. 

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