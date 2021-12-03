Губернатор Любимов разрешил рязанцам посещать продуктовые магазины и аптеки в ТЦ и ТРЦ без QR-кода

В пятницу, 3 декабря, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение об изменении антиковидных мер в регионе. Документ опубликован на сайте «Рязанских ведомостей».

Так, согласно распоряжению разрешается «посещение гражданами объектов розничной торговли продовольственными товарами и (или) лекарственными средствами в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии организации посещения гражданами объектов розничной торговли продовольственными товарами и (или) лекарственными средствами через отдельный вход (выход) на улицу».

В Распоряжение 70-рг об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19, были внесены и другие изменения:

По 27 декабря продляется самоизоляция для граждан старше 60 лет;

По 13 декабря продлен запрет на работу в ночное время заведений общепита.

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Полностью с документом можно ознакомиться здесь.