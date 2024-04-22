Рязанскому диверсанту Руслану Сидики* продлили арест

Суд продлил арест обвиняемому в теракте на железной дороге под Рязанью Руслану Сидики* (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Соответствующая информация появилась в картотеке дел Басманного райсуда Москвы.

Срок содержания в СИЗО диверсанту продлили до 30 июля. Решение может быть обжаловано.

Напомним, по версии следствия 35-летний Сидики* был завербован ГУР Украины во время поездки за границу. У мужчины гражданство России и Италии.