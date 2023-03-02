Рязанской молодёжи предложат серию подкастов о духовных ценностях

В Рязани планируют реализовать новый проект. Известные горожане запишут для молодого поколения подкасты о духовных ценностях. Об этом пишет Областная рязанская газета.
О поддержке инициативы уже заявила глава Рязанской городской думы Татьяна Панфилова. Она отметила большой потенциал проекта.
Идея принадлежит главе регионального отделения Российского детского фонда Людмиле Пахольченко. Предлагаемое название – «Духовная защита». Прежде всего подкасты адресуют подросткам и молодёжи.
Задача проекта – рассказать молодому поколению о духовном развитии, ценностях, истории нашей страны и о том, почему Отечество имеет такое значение для каждого из нас.
Формат выбран неслучайно: это удобно для подростков, поскольку подкасты можно слушать на ходу или в транспорте. Доверить запись планируется известным рязанцам, которые расскажут о своём отношении к состраданию, милосердию и терпимости.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram