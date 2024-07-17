Рязанской библиотеке имени Есенина передали Книгу Почетных граждан

17 июля состоялась торжественная церемония передачи Книги Почетных граждан города Рязани городской библиотеке имени С.А. Есенина. Издание создавалось в соответствии с Порядком внесения записей в Книгу Почетных граждан города Рязани (утвержден решением Рязанской городской Думы от 28.03.2019 «О наградах муниципального образования – город Рязань») и содержит краткие сведения о Почетных гражданах города Рязани: информацию об их трудовой и общественной деятельности на момент принятия Рязанской городской Думой решения о присвоении почетного звания, а также перечень заслуг, за которые присвоено почетное звание в соответствии с текстом решения РГД.

В церемонии приняли участие Почетные граждане города Рязани Петр Бодько, Наталья Загрина, Зинаида Курицына, Николай Плетнев, Александра Перехватова, Александра Репченкова и Екатерина Филиппова, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель министра территориальной политики Рязанской области Елена Матюхина, глава администрации города Виталий Артемов, первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, председатель Общественной палаты города Андрей Кашаев, представители региональных и городских органов власти, общественных организаций.

— Почетные граждане Рязани – наша гордость и наш ориентир, — сказала Татьяна Панфилова. — Хочется, чтобы эти имена, рассказы об их вкладе в развитие города звучали как можно чаще. Сегодня мы делаем первый шаг в этом направлении. Сотрудникам «Есенинки» предложено продолжить работу по сбору информации о наших выдающихся земляках, чтобы сведения об их жизни и деятельности были максимально обновлены и доступны для всех рязанцев.