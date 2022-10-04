Рязанского священника отстранили от службы за злоупотребление спиртным

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на 3 месяца от службы иерея Дмитрия Корнилова. Соответствующий указ опубликовал сайт Рязанской епархии.
Иерею запрещено носить наперсный крест, одежду священника, преподание благословения.
Также митрополит отстранил Корнилова от должности клирика Христорождественского кафедрального собора Рязани.
В 2020 год священник записал видеоклип ко дню памяти собора всех Святых в земле Рязанской просиявших.
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