Вторник, 4 октября, 2022
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Рязанского священника отстранили от службы за злоупотребление спиртным

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на 3 месяца от службы иерея Дмитрия Корнилова. Соответствующий указ опубликовал сайт Рязанской епархии.

— За систематические пропуски богослужений по причине злоупотребления спиртными напитками… — говорится в указе.

Иерею запрещено носить наперсный крест, одежду священника, преподание благословения.  

Также митрополит отстранил Корнилова от должности клирика Христорождественского кафедрального собора Рязани.

В 2020 год священник записал видеоклип ко дню памяти собора всех Святых в земле Рязанской просиявших.

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