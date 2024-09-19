Рязанского строителя обвиняют в мошенничестве и присвоении денег

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемый, под предлогом проведения строительных и отделочных работ в жилых и нежилых помещениях, размещал объявления о своих услугах в общедоступных местах и в Интернете на территории Рязанской и Московской областей. При заключении договоров подряда он требовал от заказчиков полной предоплаты за работу. Значительную часть полученных средств обвиняемый использовал по своему усмотрению, не выполняя обязательства в полном объеме и избегая общения с пострадавшими.

В результате его действий пятеро граждан понесли ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Рыбновский районный суд.