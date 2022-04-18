Рязанского предпринимателя оштрафовали за торговлю красной икрой неизвестного происхождения

В Рязани Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя за торговлю красной икрой неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Нарушение выявлено в декабре 2021 года во время одного из рейдов. В торговом павильоне одного из городских рынков на хранении и реализации обнаружена лососевая икра производства ООО «ПК Кихчик» (Камчатский край). Ветеринарных и иных сопроводительных документов на данную продукцию у предпринимателя не оказалось. Проверив предприятие, указанное в качестве производителя, специалисты Россельхознадзора определили, что производитель не имеет площадки по указанному на маркировке адресу и не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на рыбную продукцию с обнаруженной датой изготовления.

Опасная икра была изъята из обращения, в отношении предпринимателя составлен административный протокол. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожили.