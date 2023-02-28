Рязанское предприятие вошло в топ-5 производителей яиц в России

АО «Окское» вошло в топ-5 крупнейших производителей яиц в России согласно рейтингу Российского птицеводческого союза за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В 2022 году в Рязанской области произведено исторически рекордное количество яиц — 1,1 млрд штук, рост по сравнению с предыдущим годом составил 8,7%.

Росптицесоюз — некоммерческая организация, объединяющая более 250 субъектов отрасли, которые обеспечивают около 80% яиц и мяса птицы в стране, а также научные учреждения, финансово-кредитные структуры, заводы специализированного машиностроения.