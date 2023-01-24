Рязанское предприятие, специализирующееся в отрасли печати по металлу, внедряет бережливые технологии

Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области» провели стартовое совещание по внедрению бережливых технологий на рязанском предприятии, специализирующемся в отрасли печати по металлу.

На базе регионального предприятия ООО «Печатные технологии» состоялось стартовое совещание, где руководство компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций Рязанской области (РЦК) и членами рабочей группы предприятия обсудило пошаговый план своего участия в проекте по повышению производительности труда.

Реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда» начнется с этапа диагностики, в ходе которого на базе пилотного участка лакирования жести будут выявлены сдерживающие производственные факторы. На втором этапе предстоит внедрить улучшения, а затем на предприятии приступят к тиражированию полученного опыта на других участках производства.Национальный проект «Производительность труда» утвержден Майским Указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.